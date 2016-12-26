AFP

Мой братан – тигр. «Сити» победил третий раз подряд, но не впечатлил

Мой братан – тигр. «Сити» победил третий раз подряд, но не впечатлил
Артем Буторин

Вчера в 23:25

Безбашенное решение Рахима Стерлинга принесло «горожанам» сложную победу.

Английские гранды подозрительно круто стартовали в Boxing Day. «МЮ» легко расстрелял Мойеса и его «Сандерленд», «Челси» не подавился вишневыми косточками, а «Арсенал», пусть и на последних минутах, но все-таки забодал «Вест Бромвич». Подобного ждали и от «Сити», который после серии чувствительных ударов под дых, наконец вышел на победную тропу (снял скальп с «Арсенала» и «Уотфорда»).

Команда Гвардиолы провела вдохновенный второй тайм против «пушкарей». Казалось, она поняла требования испанского тренера, но первые 45 минут на «Кингстон Коммуникейшн» разочаровали. «Сити» много владел мячом (по 82% времени на некоторых отрезках), но толку от такого преимущества было мало. «Халл» изучил слабые места «горожан»: хозяева плотно закрылись в штрафной, почти всем составом отошли за линию мяча и не открывали зоны даже после фланговых атак. При перехвате «тигры» сразу пуляли мяч вперед, зная, как Гвардиолу бесят лонгболы. Здоровенный Мбокани проигрывал борьбу Стоунзу, но после травмы Джона остался на совести Коларова. С сербом толкаться в воздухе оказалось комфортнее, из-за чего возникли неприятные для гостей скидки, прорывы и моменты.

В первом тайме «Сити» не создал ничего, а «Халл» сильно скромничал. Но в перерыве пламенную речь выдал Майк Филан, а не Гвардиола: «тигры» попрыгали вперед и едва не забили. Сначала гостям повезло после опасного стандарта, а потом очередную ошибку Браво на выходе исправил Санья (француз вынес мяч с ленточки).

«Сити» опять отобрал мяч, опять перекатывал его, но как-то не опасно выглядел даже удар Де Брёйне в штангу. Ход матча переломил Стерлинг, над которым угарают все, кроме фанатов «Сити» (а иногда даже они). Рахим в фирменном стиле ворвался в штрафную тогда, когда там паслось восемь соперников, но утопический рейд неожиданно вознаградили пенальти: Робертсон перепутал Стерлинга с Месси и зачем-то зацепил англичанина. Точка – Туре – гол.

Остальное было делом техники. У «Халла» закончились силы, а попытки атаковать привели к любимым скоростным атакам «горожан». Де Брёйне, Сильва и Келечи расчертили идеальную комбинацию, и нигериец доказал, что ему удобнее забивать после выхода на замену.

После этого «Сити» думал о «Ливерпуле», «Халл» – об «Эвертоне», а Кёртис Девис – непонятно о чем. Защитник «тигров» срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет, который не отражает сути происходящего на поле.

Счет 3:0 может успокоить фанатов «Сити», но проблемы в игре по-прежнему не покидают манков. Гвардиоле с трудом даются матчи против плотно закрытых команд, а длинные забросы на огромных нападающих создают проблемы при травмах Стоунза и Компани. Каждая ошибка на этой части дистанции может стать смертельной: «Челси» забыл, что такое ничья с поражением и убивает всех. Но пока не интригу.

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