Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за 2016 год

В матче против «Сандерленда» (3:1) в рамках 18-го тура АПЛ швед оформил 50-й мяч в 2016 году.

По этому показателю Златан сравнялся с Роналду, который забивает не менее 50 мячей уже шесть лет подряд.

Лучшим бомбардиром 2016-го остается Лионель Месси, которому удалось забить 51 гол в матчах за «Барселону» и сборную Аргентины.

Златан Ибрагимович перешел в «МЮ» из «ПСЖ» летом 2016 года на правах свободного агента.

Шведский форвард забил за «дьяволов» 12 мячей и сделал 1 ассист.

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