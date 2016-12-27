AFP
Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за 2016 год
Все еще думаете, что Криш заслужил «Золотой мяч»?
В матче против «Сандерленда» (3:1) в рамках 18-го тура АПЛ швед оформил 50-й мяч в 2016 году.
По этому показателю Златан сравнялся с Роналду, который забивает не менее 50 мячей уже шесть лет подряд.
- Лучшим бомбардиром 2016-го остается Лионель Месси, которому удалось забить 51 гол в матчах за «Барселону» и сборную Аргентины.
- Златан Ибрагимович перешел в «МЮ» из «ПСЖ» летом 2016 года на правах свободного агента.
- Шведский форвард забил за «дьяволов» 12 мячей и сделал 1 ассист.
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