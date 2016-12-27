«Это уже великий трансфер». «Эвертон» урвал нового Н’Голо Канте

Летом 2015-го о Н'Голо Канте хорошо отзывалась только его бабуля, а всего через год за него предлагали мешки денег богатые гранды. Никому не известный француз с первого шага покорил Англию, взял титул, подрос в статусе в «Челси» и сейчас грызется за второй трофей подряд. Путь, о котором мечтают многие, но лишь единицы претворяют в жизнь. Например, Идрисса Гуйе.

Француз и сенегалец переросли Лигу 1 к лету 2015-го. Сначала предполагалось, что счастливее будет Идрисса: за него заплатили на 2,5 миллиона больше (10,5 против 8 за Н’Голо), а «Астон Вилла» выглядела перспективнее «Лестера». Но все развернулось стремительнее, чем Зидан при выполнении фирменного финта – Чемпионшип получил вторую команду из Бирмингема, а Канте стал одним из углов смертельного трезубца Раньери.

Команды завершили сезон-2015/16 на полярных позициях в таблице, а отставание «Виллы» от «Лестера» растянулось до колоссальных 64 очков. Еще поразительнее выглядел факт, что Гуйе почти ни в чем не уступил Канте, на чью лысую голову едва налезла корона. В АПЛ-2015/16 француз совершил 175 чистых отборов, а Гуйе, барахтавшийся на дне, отметился 144. В это же время Н’Голо провозгласили королем перехватов (156 штук), а Идриссе забыли дать хотя бы титул принца – 141 перехват (на 15 больше, чем у Лорана Косьельни).

Даже в отвратительной, хромой и умирающей «Вилле», победившей за весь чемпионат лишь «Борнмут», «Кристал Пэлас» и «Норвич», Гуйе удостоился от WhoScored оценки в 7,25 за сезон. Это лучше, чем у триумфаторов АПЛ Моргана, Хута, Олбрайтона, Шмейхеля и Симпсона.

Утонувшая «Вилла» предсказуемо потеряла Синклэйра, Лескотта, Кларка, Траоре и, конечно, Гуйе. Но удивляет то, что Идрисса, бабахнувший сильный сезон, не привлек внимания князей. Из-за вылета бирмингемцев стоимость сенегальца не поднялась, а перед носом топ-клубов была очевидная необходимость в таком разрушителе.

Значимость такого игрока в команде лучше остальных понимает Стив Уолш. Летом 2015-го начальник селекционного отдела «Лестера» ходил вокруг Раньери и доставал итальянца одной фразой: «Купи Канте, купи Канте, купи Канте». Через год крутого профи переманил «Эвертон», а Уолш привязался к Куману, дергая голландца за рукав, как ребенок маму в отделе игрушек: «Купи Гуйе».

«Ириски» последовали примеру «лис», послушали Стива и теперь купаются в собственной удаче. «Это уже великий трансфер. Я не удивлен его форме. Если бы я удивился, то это было бы странно: мы же его приобрели. Он с самого начала чувствовал комфорт и оставлял много сил на поле. И не только сил, но и качества. Это великое подписание», – сказал Куман, про себя вспоминая пророческие слова Уолша.

В «Эвертоне» Гуйе почувствовал энергию живых партнеров, а не зомби, которые передвигались по полю в форме «Виллы». Идрисса заискрил еще ярче и превзошел Канте и остальных. Сейчас в активе сенегальца 78 отборов в АПЛ – это лучший показатель лиги и континента. В среднем щуплый (174 см и 66 кг), но страшно колючий опорник совершает по 4,9 отбора за матч. В АПЛ к нему приблизились только мастодонт «Лестера» Дэнни Дринкуотер (4,1 отбора за матч) и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (3,9). В Европе Идрисса тоже первый: компанию на подиуме ему составил Петрос из «Бетиса» (4,6 отбора за игру) и Макс Гоналон из «Лиона» (4,5).

Гуйе отбирает мяч у монстров АПЛ чаще, чем в питерском районе Купчино отжимают телефоны. Но по заданию Кумана африканец еще классно подключается к атакам, чем сводит с ума Роналда, хвалящего парня почти после каждой игры.

«Я перфекционист. Меня раздражает терять мяч или отдавать его в борьбе. Я хорош, когда надо оказаться на нем первым, когда надо сохранить его даже под давлением. Бесит, когда вижу, что кто-то убегает от меня с мячом», – бравирует Гуйе.

Особенно круто Идриссе удалась игра против «МЮ». Моторный сенегалец выполнил 51 передачу, 78% которых были точны, а также вырезал 9 диагоналей – 6 долетели по адресу. Вероятно, такую мощь в Гуйе разбудил именно «МЮ» – любимый клуб африканца. Полузащитник признался, что стирал ноги в кровь на песчаных полях Сенегала, воображая, что он игрок АПЛ. А после игры малыш мчался домой, чтобы драться с братьями за право включить по телеку матч любимых «дьяволов» и увидеть легендарные передачи и штрафные Дэвида Бэкхема.

Гуйе проделал огромный путь, впахивая как зубр в академии «Лилля». На пути к мечте Идриссы не встал даже навязчивый «Марсель», который застолбил сенегальца летом 2015-го. Опорник должен был вот-вот подписать контракт с провансальцами, как по волшебству возник вариант с «Астон Виллой». Вжух – и Гуйе в Бирмингеме.

«Я вовсе не хотел обидеть «Марсель». Это большой клуб, и он тоже мог бы послужить отличным трамплином. Но я хотел сменить обстановку. Для меня главным было попасть в Англию и прогрессировать с целью играть за большие клубы. АПЛ мне полностью подходит, я действую от штрафной до штрафной – это мой стиль», – объяснился принципиальный парень.

Сейчас от игры сенегальца сходит с ума «Гудисон Парк», но фанаты понимают, что их клуб Гуйе тоже считает трамплином. За год клон Идриссы Канте проделал путь от ноунейма до царя АПЛ, и этот путь – главная цель африканца. У Гуйе есть все для достижения успеха кроме признания – он еще не так сильно раскручен, а «Эвертон» не участвует в чемпионской гонке. Но рвение, игра и статистика футболиста доказывают, что следующее лето он должен встретить в клубе с миллионом фанатов.

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