Богоподобный удар Эдена Азара рабоной под перекладину, который, к сожалению, не стал голевым

В матче чемпионата Англии между «Челси» и «Борнмутом» «синие» одержали уверенную победу – 3:0. Голы в ворота Артура Боруца закинули Педро (дважды) и Эден Азар.

Счет мог бы быть более крупным, если бы удар бельгийца рабоной из-за пределов штрафной под перекладину достиг цели. На 29-й минуте он нанес чумной удар и почти удвоил преимущество в счете.

На счету Эдена 9 голов и 3 ассиста в сезоне-2016/17 АПЛ.

Сезон-2015/16 Азар завершил с 4 голами и 4 ассистами.

«Челси» одержал 12-ю победу подряд. Это рекордная победная серия лондонцев.

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