AFP

«Ливерпуль» победил «Сток» и вернулся на второе место в АПЛ

«Ливерпуль» победил «Сток» и вернулся на второе место в АПЛ
Eurosport

21 ч. назад

Матч 18-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 4:1.

«Ливерпуль» – «Сток Сити» – 4:1

Голы:

0:1 – Джонатан Уолтерс, 12'

1:1 – Адам Лаллана, 34'

2:1 – Роберто Фирмино, 44'

3:1 – Жанелли Имбула, 60' (в свои ворота)

4:1 – Дэниэл Старридж, 70'

  • После этой победы мерсисайдцы вернулись на второе место в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на один балл.
  • «Сток» опустился на 13-ю строчку, у команды Марка Хьюза 21 очко.
  • В следующем туре АПЛ оба клуба сыграют 31 декабря: «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Манчестер Сити», а «Сток Сити» на выезде сыграет с «Челси».

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