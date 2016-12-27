AFP
«Ливерпуль» победил «Сток» и вернулся на второе место в АПЛ
Матч 18-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 4:1.
«Ливерпуль» – «Сток Сити» – 4:1
Голы:
0:1 – Джонатан Уолтерс, 12'
1:1 – Адам Лаллана, 34'
2:1 – Роберто Фирмино, 44'
3:1 – Жанелли Имбула, 60' (в свои ворота)
4:1 – Дэниэл Старридж, 70'
- После этой победы мерсисайдцы вернулись на второе место в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на один балл.
- «Сток» опустился на 13-ю строчку, у команды Марка Хьюза 21 очко.
- В следующем туре АПЛ оба клуба сыграют 31 декабря: «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Манчестер Сити», а «Сток Сити» на выезде сыграет с «Челси».
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