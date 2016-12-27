AFP
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»
Дортмунд таких не видел.
Армянский футболист забил красивейший гол в ворота «Сандерленда» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
«Я чувствовал себя превосходно. Это была рождественская магия – лучший гол, который я когда-либо забивал. Я был очень возбужден.
Первым дело посмотрел на ассистента судьи и понял, что офсайд не зафиксирован. Тогда просто начал праздновать.
Думал, что мяч полетит передо мной, но потом осознал, что это я перед ним. А так как мяч был позади, то единственное, что я мог сделать – ударить пяткой, что и сделал», – приводит слова Генриха Daily Mail.
- «МЮ» победил «черных котов» со счетом 3:1.
- Эта победа стала для «дьяволов» четвертой в АПЛ подряд.
Канал в телеграме, который лучшее, что было в жизни Мхитаряна
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