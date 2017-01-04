«Я пропустил 4 от «Тоттенхэма», вернулся в отель и тупо расплакался». Как бросить футбол в 25 лет

В девяностые годы самым популярным скандинавским вратарем был Петер Шмейхель, но для юного Эспена Бордсена кумиром стал Эрик Торстведт – первый номер сборной Норвегии и «Тоттенхэма».

Мама Эспена знала, от кого фанатеет сын, и сделала все, чтобы организовать их встречу: созвонилась с бывшим одноклассником и по совместительству тренером сборной Норвегии Эгилем Ольсеном, уболтала его на тренировку с ровесниками 15-летнего парня и привезла сына в Скандинавию из Штатов, где жила семья Бордсенов.

На те сборы тренировать молодежь приехал и Торстведт. Через два дня он лично предложил Эспену переехать в Лондон, чтобы позаниматься в академии «Тоттенхэма», но еще совсем молодой Бордсен не торопился – голова работала у него уже тогда. Он понимал, что если бросит школу, а с футболом ничего не выйдет, то с незаконченным образованием его перспективы туманнее, чем Альбион.

Эспен обратно в Америку, продолжил оттачивать вратарские навыки и потренировался с национальной сборной, когда норвежцы приезжали на товарищеские игры с Мексикой и США. Не без маминого блата, конечно, но все же. 16-летний Бордсен не просто подавал мячи, а действительно участвовал в тренировочном процессе.

Через год американский норвежец получил аттестат и, как планировалось, уехал в Лондон. Руководство «Тоттенхэма» предложило Эспену пятилетний контракт и рассчитывало, что Бордсен успешно примет эстафету у заканчивавшего карьеру Торстведта. Эспен мечтал пойти по стопам своего кумира, но только Иан Уокер, который семь лет сидел за спиной Торстведта, имел другие мысли на этот счет. Более опытный англичанин вцепился в шанс и отдавал место в воротах молодому Бордсену только по праздникам – за четыре года Эспен вышел на поле 23 раза.

Норвежец, тем временем, не переставал работать над собой и доказывал состоятельность на международной арене: получил звание лучшего вратаря молодежного чемпионата Европы 1998-го и сразу же после этого съездил на ЧМ во Францию в качестве третьего голкипера национальной сборной. На норвежца обратил внимание «Уотфорд».

Норвегия перед Евро-2000AFP

Бордсен уезжал из Лондона на такую же зарплату, как и в «Тоттенхэме», но спокойствия ему это не доставляло – карьера развивалась не совсем в желаемом направлении. В «Уотфорде», который проводил первый сезон в Премьер-лиге, Эспен получил игровую практику, но железным игроком основы не стал.

Тут еще и к клубу подъехали финансовые проблемы. «Руководство пыталось как можно быстрее слить некоторых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Я не против уйти в другую команду, но это означало согласиться примерно на 70-процентное сокращение зарплаты. Ту сумму, которую по контракту я получал в «Уотфорде», мне не предложили бы на тот момент нигде. Клуб пытался давить морально и делал все для того, чтобы я просто забил и сказал: «Окей, я сдаюсь и ухожу, забудьте про оставшиеся два с половиной года контракта, вы мне ничего не должны», – жаловался Бордсен. Карусель продолжалась полгода, пока Эспен не подписал арендное соглашение с «Эвертоном».

В первом же матче Дэвид Мойес доверил место новичку – несмотря на то, что соперником был «Тоттенхэм». «Ириски» забили три гола, но в самой важной для себя игре за последние несколько лет Эспен пропустил четыре. С тех пор все свободное время норвежец теперь проводил в отеле в Ливерпуле и чуть ли не поглощал себя изнутри: «Я начал терять форму, набрал вес из-за того, что днем ел фаст-фуд, а вечером напивался пивом. Мне было 24, и я ловил себя на мысли, что, скорее всего, футбол – это не мое».

Эспен Бордсен в против Энди Коула в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»Imago

Через пару месяцев агент Бордсена организовал просмотр в «Шеффилд Юнайтед» и спас от загнивания. Там, по словам футболиста, он и пробил дно: «Я зашел в офис главного тренера Нила Уорнока, чтобы обсудить контракт. Предложенная им зарплата оказалась меньше, чем у водителя метро. Вернувшись в отель, я тупо расплакался». Эспен собрал вещи, попросил агента больше не звонить, сел в машину и уехал. Ни одного официального матча Бордсен больше не сыграл.

В 19 лет, будучи игроком «шпор», Эспен начал задумываться о том, как не растранжирить все деньги, которые на него свалились: «Я понимал, что век футболиста недолог, и после завершения карьеры тоже надо будет на что-то жить». В свободное от футбола время норвежец читал финансовую литературу: «Пока мои одноклубники рубились в PlayStation, я сидел за книгами». Помимо проснувшегося интереса к экономике, Бордсена отдаляло от футбола еще несколько моментов. Эспен не раз замечал, что большинство тренеров не горят желанием видеть в команде слишком интеллектуально развитых игроков: «Футбол и девочки – вот чем должна быть забита голова у молодежи. Такими проще управлять».

Спорт сковывал Бордсена, не давал ему желаемой свободы: «Постоянно диктовалось, что и когда можно было делать. Я не чувствовал себя удовлетворенным, хотел больше путешествовать. Футбольные путешествия – не то. Ты просто посещаешь стадион, отель и смотришь на город из окна автобуса».

Поэтому первые полтора года после завершения карьеры Бордсен катался по свету. 3 месяца по Штатам, потом Новая Зеландия, Южная Америка, Австралия. Норвежцу надоел футбол: «Мне стало скучно. Я поиграл в Премьер-лиге, съездил на чемпионат мира. Я был там, я сделал это. Достаточно». Во время автомобильного путешествия по Чили у парня закончился бензин прямо в пустыне. Он топал пешком до ближайшей деревни в поисках топлива, и эта история кажется Эспену куда более захватывающей, чем обычный выездной матч.

Уже больше 10 лет Бордсен является менеджером финансовой компании Eclectica Asset Management. После завершения футбольной карьеры Эспен сбросил 5 килограмм, выглядит и чувствует себя намного здоровее, чем когда пропускал 4 мяча от «Тоттенхэма», и наслаждается жизнью: «Я очень ценю те воспоминания и жизненные преимущества, которые дал мне футбол. Но ни о чем не жалею. То, чем я занимаюсь сейчас, подходит мне больше».

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