Eurosport
Адские вьетнамцы сделали промо Boxing day на мотив Pen Pineapple Apple Pen
Бодренько.
Ролик вьетнамского канала Truyеn hình Kplus набирает популярность. На видео блогеры анонсируют Boxing day в АПЛ под музыку японского комика Казухико Косаки Pen Pineapple Apple Pen.
- Boxing day в АПЛ проходит 26 декабря после католического Рождества.
- Песня Pen Pineapple Apple Pen включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. Клип собрал более 200 миллионов просмотров на YouTube и еще около 50 миллионов в Facebook.
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