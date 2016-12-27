AFP

Маурисио Почеттино заставил игроков «Тоттенхэма» тренироваться в католическое Рождество

Почеттино заставил игроков «Тоттенхэма» тренироваться в католическое Рождество
Eurosport

22 ч. назад

Аргентинец украл праздник.

Почеттино нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря. В это время все католики и протестанты в мире празднуют Рождество, сообщает The Sun. Решение Почеттино выглядит странным еще и потому, что следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм» проведет против «Саутгемптона» только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26 числа.

Ранее игроки «Тоттенхэма» всегда проводили рождественский день со своими семьями.

  • «Шпоры» сыграют в рождественские каникулы три матча: с «Саутгемптоном» (28 декабря), с «Уотфордом» (1 января) и с «Челси» (4 января).
  • «Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.

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