Антонио Конте пригласил журналистов в бар и угостил их пивом после матча с «Борнмутом»

«Мы приятно провели время с Конте. Пошли в ближайший бар, и он угостил всех пивом. Антонио говорил очень интересно и был дружелюбен и открыт с нами.

Конечно, говорили о футболе. Его стиль работы выявляется даже в таком общении с прессой», – рассказал журналист ВВС Джон Саутхол.

Ранее в декабре Конте заявил, что пиво полезно футболистам для восстановления после игр.

«Челси» одержал победу над «Борнмутом» в Boxing day со счетом 3:0. «Синие» лидируют в АПЛ, набрав 46 очков в 18 матчах.

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