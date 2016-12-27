Other Agency

Антонио Конте пригласил журналистов в бар и угостил их пивом после матча с «Борнмутом»

Конте пригласил журналистов в бар и угостил их пивом после матча с «Борнмутом»
Eurosport

21 ч. назад

Главный тренер «Челси» второй раз за месяц прорекламировал алкогольный напиток.

«Мы приятно провели время с Конте. Пошли в ближайший бар, и он угостил всех пивом. Антонио говорил очень интересно и был дружелюбен и открыт с нами.

Конечно, говорили о футболе. Его стиль работы выявляется даже в таком общении с прессой», – рассказал журналист ВВС Джон Саутхол.

  • Ранее в декабре Конте заявил, что пиво полезно футболистам для восстановления после игр.
  • «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в Boxing day со счетом 3:0. «Синие» лидируют в АПЛ, набрав 46 очков в 18 матчах.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

02:15
Популярные видео
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
 820 просмотров3 ч
Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
1 709 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
«Это уже великий трансфер». «Эвертон» урвал нового Н’Голо Канте
2
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»
3
Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за 2016 год
4
Богоподобный удар Эдена Азара рабоной под перекладину, который, к сожалению, не стал голевым
5
Антонио Конте пригласил журналистов в бар и угостил их пивом после матча с «Борнмутом»
6
Тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола: «Мы сыграли на 7 матчей больше «Челси», потому нам будет тяжело»
7
8 доказательств того, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – лютый псих
8
Юрген Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»
21 мин. назад
Жоржиньо Вейналдум оставил эмодзи под фото Куинси Промеса и взорвал британскую прессу
44 мин. назад
Оцени героев «Челси» в 2016-м
1 час назад
Китайцы пригласят Марка Клаттенбурга для работы в Суперлиге
2 ч. назад
Агент Туре: «Взгляд Моуринью притупился. Лучший полузащитник в мире – Яя»
5 ч. назад
Пас Погба в защиту слов Жозе, что он лучший полузащитник мира, который безбожно запорол Златан
2 ч. назад
Юрген Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»
20 ч. назад
Гол Фирмино в стиле Ронни О’Салливана и еще 4 мяча с возгорания «Ливерпуля» и «Стока»
20 ч. назад
«Суонси» уволил лысого американца, поняв, что в нормальном футболе он не очень