«Суонси» уволил лысого американца, поняв, что в нормальном футболе он не очень

«Очень жаль расставаться с Бобом после такого короткого периода. К сожалению, все по-прежнему шло не так, как планировалось, и мы почувствовали, что нужно вносить изменения.

Боб хороший человек, который отдавал всего себя работе. Мы желаем ему успехов в будущем», – сказал председатель клуба Хью Дженкинс, которого цитирует официальный сайт «Суонси».

Брэдли сменил у руля «Суонси» Франческо Гвидолина 3 октября 2016 года. Американец руководил командой 11 матчей, потерпев 7 поражений.

58-летний Брэдли известен по работе со сборной США, которую он возглавлял с 2007 по 2011 года.

После 18 туров АПЛ «Суонси» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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