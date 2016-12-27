PA Sport
«Суонси» уволил лысого американца, поняв, что в нормальном футболе он не очень
Боб Брэдли проработал в АПЛ всего 85 дней.
«Очень жаль расставаться с Бобом после такого короткого периода. К сожалению, все по-прежнему шло не так, как планировалось, и мы почувствовали, что нужно вносить изменения.
Боб хороший человек, который отдавал всего себя работе. Мы желаем ему успехов в будущем», – сказал председатель клуба Хью Дженкинс, которого цитирует официальный сайт «Суонси».
- Брэдли сменил у руля «Суонси» Франческо Гвидолина 3 октября 2016 года. Американец руководил командой 11 матчей, потерпев 7 поражений.
- 58-летний Брэдли известен по работе со сборной США, которую он возглавлял с 2007 по 2011 года.
- После 18 туров АПЛ «Суонси» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
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