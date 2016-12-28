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Юрген Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»

Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»
Eurosport

2 ч. назад

Теперь хороший футбол будет 31 декабря.

Гвардиола вместе с сотрудниками «Манчестер Сити» посетил матч «Ливерпуля» со «Сток Сити» (4:1), который состоялся 27 декабря. Журналисты на пресс-конференции спросили Клоппа, что он об этом думает.

«Я искренне уважаю «Сити», но ни разу в этом сезоне не был на «Этихаде» и даже не смотрел их матчи. Может быть, они пришли к нам, чтобы посмотреть хороший футбол?

Обе команды ждет тяжелый, но захватывающий матч. Лучшая новость для нас – то, что он пройдет на «Энфилде». У них выдающаяся команда, но мы тоже не так уж плохи. Это будет славная игра», – цитирует Клоппа Sky Sports.

  • Матч между «Ливерпулем» и «Сити» состоится 31 декабря. Начало – в 20:00 (мск).
  • «Красные» после 18 туров АПЛ занимают второе место, опережая на одно очко «Манчестер Сити».

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