Агент Туре: «Взгляд Моуринью притупился. Лучший полузащитник в мире – Яя»

«Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба – хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», – сказал Селюк «Чемпионату».

Ранее Моуринью назвал Погба лучшим полузащитником мира.

Туре пропустил старт сезона-2016/17 из-за разногласий Селюка и Гвардиолы. После примирения Яя провел в АПЛ 7 матчей и забил 3 мяча.

Контракт ивуарийца с «Сити» рассчитан до лета 2017 года.

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