AFP
Китайцы пригласят Марка Клаттенбурга для работы в Суперлиге
Азиаты переключились на арбитров.
Боссы Суперлиги планируют повысить имидж чемпионата не только приглашением топовых футболистов. Китайцы хотят, чтобы на играх чемпионата работал Марк Клаттенбург. Азиаты надеются, что британский арбитр привлечет в лигу других топ-рефери, сообщает Mirror.
- 25 декабря Клаттенбург стал лучшим арбитром 2016 года по версии Globe Soccer Awards.
- В 2016 году 41-летний британец работал на финалах Лиги чемпионов, Кубка Англии и Евро.
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