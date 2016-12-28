Жоржиньо Вейналдум оставил эмодзи под фото Куинси Промеса и взорвал британскую прессу

Куинси выложил фото в инстаграме, которое привлекло внимание его партнера по сборной Голландии Жоржиньо Вейнладума. Полузащитник «Ливерпуля» оставил эмодзи под постом и взорвал спокойствие на трансферном рынке. Daily Star, Daily Mail, Metro и Mirror уверены, что Промес – главная трансферная цель «красных», а сделка близка к завершению, судя по комментарию скаузера.

Transfermarkt оценивает Куинси в 15 млн евро.

В РФПЛ-2016/17 24-летний голландец провел 14 матчей, забил 6 мячей и выполнил 7 ассистов.

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