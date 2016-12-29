Игрок «МЮ» Мемфис Депай раскурил кальян в Роттердаме в компании трех подружек

Мемфис Депай в январе, скорее всего, сменит клуб. Последним его подарком «МЮ» станет штраф за проведенный в Роттердаме вечер в компании друга и трех девушек. Футболист не отказал себе в удовольствии отведать спиртных напитков, а заодно в одиночку выкурил кальян.

«Депай с друзьями смотрел игру «Аякса», и у каждого был свой кальян», – утверждают очевидцы.

Уже на следующий день Депай вернулся в Англию и с улыбкой прогуливался по улицам Манчестера, передает The Mirror.

Вред кальяна для здоровья оценивается в 100-200 обычных сигарет.

В сезоне-2016/17 Депай 4 раза появлялся на поле в матчах АПЛ, отыграв в общей сложности 20 минут.

Покупка голландца у ПСВ летом 2015 года обошлась «МЮ» в 34 млн евро.

В услугах Депая заинтересованы «Эвертон» и «Фенербахче».

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