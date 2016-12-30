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«Челси» готов повысить зарплату Тибо Куртуа в 1,5 раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»
Серьезный аргумент.
Лондонцы согласны продлить контракт с бельгийцем, повысив ему зарплату со 117 тысяч евро в неделю до 175 тысяч, чтобы кипер не перешел в «Реал», сообщает The Telegraph.
Испанцы планируют подписать Тибо летом, «Челси» предложит новый контракт сразу после Нового года.
- Летом 2015 года «Челси» отказался продавать Куртуа в «Мадрид» за 85 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
- В последних 12 матчах АПЛ Куртуа 10 раз отыграл на ноль.
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