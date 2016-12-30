Imago

«Челси» готов повысить зарплату Тибо Куртуа в 1,5 раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»

«Челси» готов повысить зарплату Куртуа в 1,5 раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»
Eurosport

Вчера в 09:14

Серьезный аргумент.

Лондонцы согласны продлить контракт с бельгийцем, повысив ему зарплату со 117 тысяч евро в неделю до 175 тысяч, чтобы кипер не перешел в «Реал», сообщает The Telegraph.

Испанцы планируют подписать Тибо летом, «Челси» предложит новый контракт сразу после Нового года.

  • Летом 2015 года «Челси» отказался продавать Куртуа в «Мадрид» за 85 миллионов евро.
  • Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
  • В последних 12 матчах АПЛ Куртуа 10 раз отыграл на ноль.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Удивительно техничный гол Арвидссона в неожиданном поедании «Блюз» «хищниками»

03:05
Популярные видео
«Чикаго» обалдел от прыткости «Каролины» и проиграл
 162 просмотров4 ч
Атомный прыжок, с которым Крафт покорил первый этап
2 466 просмотровВчера в 19:27
А еще вам может понравиться
1
Гастон Рамирес подкатил к девушке в инстаграме, но был мощно отшит и удалил все аккаунты в соцсетях
2
Игрок «МЮ» Мемфис Депай раскурил кальян в Роттердаме в компании трех подружек
3
Повышенное давление. Какой квест ждет тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на «Энфилде»
4
AS: «Челси» в январе попытается купить у «Суонси» Фернандо Льоренте
5
The Sun: часы Дэвида Мойеса в 15 раз дороже, чем у главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы
6
Жозе Моуринью: «Мемфис Депай не играет из-за имеющихся у меня ощущений о его желании уйти»
7
«Челси» готов повысить зарплату Тибо Куртуа в 1,5 раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»
8
Особое мнение: игрок «Реала» Хамес Родригес в «Челси» – да или нет?
2 мин. назад
«Лестер» одержал пятую победу в чемпионате Англии
3 мин. назад
«МЮ» одержал волевую победу в день 75-летия Фергюсона
7 мин. назад
«Челси» выиграл у «Сток Сити» и одержал 13-ю победу подряд
3 ч. назад
Филиппе Коутиньо обошел Неймара и стал лучшим бразильским легионером 2016 года в Европе
7 ч. назад
Жозе Моуринью: «Мемфис Депай не играет из-за имеющихся у меня ощущений о его желании уйти»
8 ч. назад
Повышенное давление. Какой квест ждет тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на «Энфилде»
19 ч. назад
Вратарь «Халла» завершил 2016 год нелепым автоголом
23 ч. назад
AS: «Челси» в январе попытается купить у «Суонси» Фернандо Льоренте