«Челси» готов повысить зарплату Тибо Куртуа в 1,5 раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»

Лондонцы согласны продлить контракт с бельгийцем, повысив ему зарплату со 117 тысяч евро в неделю до 175 тысяч, чтобы кипер не перешел в «Реал», сообщает The Telegraph.

Испанцы планируют подписать Тибо летом, «Челси» предложит новый контракт сразу после Нового года.

Летом 2015 года «Челси» отказался продавать Куртуа в «Мадрид» за 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

В последних 12 матчах АПЛ Куртуа 10 раз отыграл на ноль.

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