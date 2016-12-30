AFP

The Sun: часы Дэвида Мойеса в 15 раз дороже, чем у главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы

The Sun: часы Мойеса в 15 раз дороже, чем у Гвардиолы
Eurosport

Вчера в 11:34

Даже Жозе Моуринью не дотянул до физрука.

Хронометр коуча «Сандерленда» стоит 35 тысяч евро. Кроме него с Patek Philippe Annual Calendar Moonphase ходят Пол Маккартни и Ринго Стар.

Немного дешевле аксессуар Моура – Hublot Big Bang Unico Bi, как у Диего Марадоны, обошлись тренеру в 29 тысяч. Венгер потратил на аппарат 10 тысяч, Пеп – 2.

Самые дорогие часы из тренеров АПЛ носит Шон Дайч. Мужчина из «Бёрнли» не пожалел 53 тысячи евро. Подобный аксессуар (Patek Philippe) любили представители королевской семьи – королева Виктория и принц Альберт, сообщает The Sun.

  • Самые дешевые часы носил уволенный из «Суонси» Боб Брэдли. Хронометр американца стоил 47 евро.
  • Patek Philippe – швейцарский производитель часов. Доход компании составляет более 750 млн евро в год.

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