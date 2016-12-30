AFP
Гастон Рамирес подкатил к девушке в инстаграме, но был мощно отшит и удалил все аккаунты в соцсетях
Уругваец забыл, что он женат.
Игрок написал личное сообщение в инстаграме понравившейся девушке.
«Ты одна?» – спросил полузащитник, намекая на наличие у нее парня.
«Да, но ты нет», – ответила девушка и прикрепила скриншот из «Википедии». В разделе «личная жизнь» на странице Рамиреса написано, что он женился летом 2016 года, а до этого у пары родился сын.
- Девушка по имени Зои Уилсон выложила переписку в твиттер, но затем закрыла к нему доступ.
- Рамирес удалил все свои аккаунты в социальных сетях.
- Полузащитник перешел в «Мидлсбро» в январе 2016 года, до этого он принадлежал «Саутгемптону».
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