Гастон Рамирес подкатил к девушке в инстаграме, но был мощно отшит и удалил все аккаунты в соцсетях

Игрок написал личное сообщение в инстаграме понравившейся девушке.

«Ты одна?» – спросил полузащитник, намекая на наличие у нее парня.

«Да, но ты нет», – ответила девушка и прикрепила скриншот из «Википедии». В разделе «личная жизнь» на странице Рамиреса написано, что он женился летом 2016 года, а до этого у пары родился сын.

Девушка по имени Зои Уилсон выложила переписку в твиттер, но затем закрыла к нему доступ.

Рамирес удалил все свои аккаунты в социальных сетях.

Полузащитник перешел в «Мидлсбро» в январе 2016 года, до этого он принадлежал «Саутгемптону».

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