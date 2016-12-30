AFP

Гастон Рамирес подкатил к девушке в инстаграме, но был мощно отшит и удалил все аккаунты в соцсетях

Рамирес подкатил к девушке в инстаграме, но был мощно отшит и удалил все аккаунты в соцсетях
Eurosport

Вчера в 12:04

Уругваец забыл, что он женат.

Игрок написал личное сообщение в инстаграме понравившейся девушке.

«Ты одна?» – спросил полузащитник, намекая на наличие у нее парня.

«Да, но ты нет», – ответила девушка и прикрепила скриншот из «Википедии». В разделе «личная жизнь» на странице Рамиреса написано, что он женился летом 2016 года, а до этого у пары родился сын.

  • Девушка по имени Зои Уилсон выложила переписку в твиттер, но затем закрыла к нему доступ.
  • Рамирес удалил все свои аккаунты в социальных сетях.
  • Полузащитник перешел в «Мидлсбро» в январе 2016 года, до этого он принадлежал «Саутгемптону».

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