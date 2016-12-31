Повышенное давление. Какой квест ждет тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на «Энфилде»

Гвардиола любит повторять: он никогда не предаст игровые принципы, доставшиеся в наследство от Йохана Кройфа. Казалось бы, повод считать испанца тренером-догматиком, но период работы в Германии сделал из него более гибкого спеца. Помешанность местных команд на компактности трансформировалась в любовь Пепа к вингерам-дриблерам, схемы с пятью защитниками заставили изменить принципам позиционных атак.

Специфика некоторых клубов Бундеслиги сильно влияла даже на подготовку Пепа к отдельно взятой игре. Самым ярким примером, пожалуй, было его решение использовать Хави Мартинеса на позиции ложной десятки в матчах с дортмундской «Боруссией». Зная об эффективном прессинге команды Юргена Клоппа, Гвардиола передвигал соотечественника вперед: «Бавария» разбивала давление лонгболами, высокорослый Мартинес цеплялся за мяч.

Аналогичную тактику в этом сезоне скопировали команды Премьер-лиги. Еще конкретнее – в декабре. «Эвертон» отправлял забросы в направлении Ромелу Лукаку, «Сток» достал из чулана Питера Крауча. Как следствие, «Ливерпуль» столкнулся с дилеммой: продолжить прессинг, но оставить небольшие силы для борьбы со страйкером, либо присматривать за нападающими, но лишить себя возможностей для жгучих контратак.

Реакция Клоппа на выход Крауча (первый с августа в старте) подчеркнула: этот прием эффективен против таких реактивных команд, как его «Ливерпуль». «Я не знаю, сколько игр мы провели против «Стока», но Марк Хьюз определенно любит выпускать его на матчи с нами. Крауч провел выдающуюся игру и сильно усложнил нам жизнь», – выпалил Юрген.

Приятная для Клоппа и в какой-то степени неожиданная новость для всех остальных в том, что «Сити» не обладает таким грозным ресурсом. После поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги Гвардиола даже посетовал: «У нас в нападении играют Ихеаначо и Агуэро, поэтому лонгболы теряют всякий смысл. Возможно, нам даже стоит купить нападающего под два метра ростом. Только так мы сможем использовать длинные передачи».

Страсть Пепа к умному продвижению мяча предполагает альтернативный вариант преодоления прессинга – проблема в том, что «Сити» только подстраивается под методы Гвардиолы. Свидетельством этой медленной адаптации стал провал на «Уайт Харт Лэйн»: «горожане» не выбрались из-под давления «Тоттенхэма», к перерыву показав несвойственно низкую точность передач (78% против 84,8% в среднем по сезону).

Аналогичный сценарий (соперник «Сити» давит, «Сити» все равно строит атаки в короткий пас) только упростит «Ливерпулю» применение прессинга. Предшественник Гвардиолы Мануэль Пеллегрини убедился в этом в прошлом сезоне: «горожане» проиграли на «Энфилде» 0:3, а хозяева выкатили почти образцовый перформанс по Клоппу – 12 подборов и 5 успешных отборов только на трети поля соперника.

Предшествовавший тому разгрому финал Кубка Лиги, в котором «Сити» победил «Ливерпуль» в серии пенальти, мог бы подсказать Гвардиоле выход из ситуации: загвоздка в том, что Хосеп крайне редко прибегает к осторожной модели игры. На «Уэмбли» команда Пеллегрини владела мячом лишь 38,7%; Пеп однажды признался, что хотел бы владеть мячом все время.

Компромиссную тактику каталонцу предлагают последние соперники «Ливерпуля», приезжавшие на «Энфилд». И «Вест Хэм», и «Сток» выманивали атакующих игроков «красных» на прессинг стервозными передачами поперек, затем оголяли зону между обороной и полузащитой, которая открывалась вследствие этого прессинга. Обе команды роднила схема с тремя защитниками: ее сложнее обработать прессингом (накрывать больше соперников и, соответственно, больше пространства), о чем подробно рассказывал Хави во время чемпионата мира-2014.

В этом сезоне Пеп не раз использовал схему с тремя защитниками, соответственно, вводные данные для реализации этой задумки есть. Препятствие в том, что в таком случае Гвардиола лишит своих защитников численного преимущества над атакующей тройкой «Ливерпуля»: известные матчи-исключения оборачивались либо быстрым отказом от смелой стратегии (полуфинал «Барселоны» и «Баварии» в сезоне-2014/15), либо наказанием от соперника (поражение от «Челси» в начале декабря).

Не стоит удивляться, что первый визит Гвардиолы на стадион конкурентов по АПЛ совпал именно с приближением игры против «Ливерпуля». Пепу определенно есть о чем подумать.

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