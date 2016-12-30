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AS: «Челси» в январе попытается купить у «Суонси» Фернандо Льоренте
Антонио Конте вспомнил о старом знакомом.
Главный тренер «Челси» попросил Романа Абрамовича приобрести нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте, знакомого итальянцу по работе в «Ювентусе».
Купленный летом Миши Батшуайи не справляется с ролью партнера Диего Косты по нападению, а Льоренте, по мнению тренерского штаба «синих», составит идеальный дуэт с лучшим бомбардиром команды, передает AS.
- Коста с 13 мячами в 17 матчах возглавляет таблицу бомбардиров Премьер-лиги-2016/17
- Батшуайи отличился лишь 1 раз в 11 матчах. Его покупка у «Марселя» обошлась «Челси» в 39 млн евро.
- Льоренте выступал за «Ювентус» в 2013-15 годах. Летом он перешел в «Суонси» и забил 6 голов в 15 матчах.
- Transfermarkt оценивает 31-летнего испанца в 6 млн евро.
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