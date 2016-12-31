Вратарь «Халла» завершил 2016 год нелепым автоголом

30 декабря «Халл Сити» и «Эвертон» открыли программу 19-го тура чемпионата Англии. В начале первого тайма Майкл Доусон вывел хозяев вперед, но усилия «Халла» были сведены на нет Дэвидом Маршаллом. На 45-й минуте голкипер неудачно вышел на перехват мяча после подачи с углового и кулаком срезал его в ворота.

Во втором тайме «Халл» и «Эвертон» забили еще по голу. Матч завершился со счетом 2:2.

«Халл» занимает предпоследнее место в АПЛ. «Эвертон» идет седьмым.

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