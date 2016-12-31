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Жозе Моуринью: «Мемфис Депай не играет из-за имеющихся у меня ощущений о его желании уйти»

Моуринью: «Депай не играет из-за имеющихся у меня ощущений о его желании уйти»
Eurosport

7 ч. назад

А хочет он уйти из-за того, что не играет.

«Депай не играл и в прошлом сезоне. Это совсем не та ситуация, как если бы он демонстрировал феноменальный футбол в прошлом сезоне, а в этом перестал играть вообще.

Должен сказать, что в последние пару месяцев мои решения относительно Мемфиса были обусловлены ощущениями и информацией, что он хочет уйти в январе и что нам поступит хорошее предложение. Это оказало на меня влияние.

Если я знаю или у меня имеется ощущение, что игрок уходит, и если я должен дать шанс развиваться другим футболистам, то я предпочту Лингарда, Мхитаряна, Марсьяля – тех, кто на 100 процентов останется с нами. На этой позиции у нас много вариантов», – цитирует Моуринью Goal.com.

  • В субботу «МЮ» примет «Мидлсбро».
  • В сезоне-2016/17 Депай четыре раза появлялся на поле в матчах АПЛ, отыграв в общей сложности 20 минут. На этой неделе голландец был замечен в Роттердаме за курением кальяна.

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