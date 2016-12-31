AFP

«Челси» выиграл у «Сток Сити» и одержал 13-ю победу подряд

«Челси» выиграл у «Стока» и одержал 13-ю победу подряд
Eurosport

4 мин. назад

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Сток Сити» – 4:2.

«Челси» – «Сток Сити» – 4:2

Голы:

1:0 – Гэри Кэйхилл, 34'

1:1 – Бруно Мартинс-Инди, 46'

2:1 – Виллиан, 57'

2:2 – Питер Крауч, 64'

3:2 – Виллиан, 65'

4:2 – Диего Коста, 85'

  • Лондонский клуб одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии.
  • Полузащитник «синих» Сеск Фабрегас сделал 100-ю результативную передачу в Премьер-лиге.
  • Лондонцы лидируют в чемпионате, опережая «Ливерпуль» на девять очков.
  • «Сток Сити» опустился на 15-е место с 21 баллом.
  • В следующем туре АПЛ «Челси» на выезде встретится с «Тоттенхэмом», матч пройдет 4 января в 23:00 по московскому времени.
  • «Сток» 3 января примет «Уотфорд», стартовый свисток – в 23:00 по Москве.

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