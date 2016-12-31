AFP
«Челси» выиграл у «Сток Сити» и одержал 13-ю победу подряд
В матче 19-го тура чемпионата Англии «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Сток Сити» – 4:2.
Голы:
1:0 – Гэри Кэйхилл, 34'
1:1 – Бруно Мартинс-Инди, 46'
2:1 – Виллиан, 57'
2:2 – Питер Крауч, 64'
3:2 – Виллиан, 65'
4:2 – Диего Коста, 85'
- Лондонский клуб одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии.
- Полузащитник «синих» Сеск Фабрегас сделал 100-ю результативную передачу в Премьер-лиге.
- Лондонцы лидируют в чемпионате, опережая «Ливерпуль» на девять очков.
- «Сток Сити» опустился на 15-е место с 21 баллом.
- В следующем туре АПЛ «Челси» на выезде встретится с «Тоттенхэмом», матч пройдет 4 января в 23:00 по московскому времени.
- «Сток» 3 января примет «Уотфорд», стартовый свисток – в 23:00 по Москве.
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