AFP

Филиппе Коутиньо обошел Неймара и стал лучшим бразильским легионером 2016 года в Европе

Коутиньо обошел Неймара и стал лучшим бразильским легионером 2016 года в Европе
Eurosport

3 ч. назад

Поддержка болельщиков оказалась на стороне игрока «Ливерпуля».

Коутиньо прервал гегемонию форварда «Барселоны» и получил приз «Золотая самба», который вручается в конце каждого года лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе. Коутиньо набрал 32,13% голосов, Неймар – 27,88%.

При этом Филиппе уступил каталонцу в голосовании журналистов (24,84% – 37,11%) и футболистов (26,04% – 27,08%), но выиграл за счет поддержки болельщиков (45,60% – 19,44%).

  • Замкнул тройку лидеров полузащитник «Реала» Каземиро.
  • Неймар получал «Золотую самбу» в 2014 и 2015 году. До этого три года подряд первенствовал Тьяго Силва.
  • Еще ранее «Золотую самбу» выигрывали Кака (2008), Луис Фабиано (2009) и Майкон (2010).

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