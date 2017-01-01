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Фернандиньо заставил Хосепа Гвардиолу визжать точным ударом с локтя в живот
Ради мяча бразилец родного тренера не пожалел.
2016 год завершился для Хосепа Гвардиолы на минорной ноте. Его «Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1), пропустив в начале встречи после удара Жоржиньо Вейналдума. В конце матча испанцу пришлось кричать и от моральной, и от физической боли.
На 88-й минуте Фернандиньо в борьбе за мяч с Садио Мане заехал локтем по животу коуча. Судя по реакции Гвардиолы, удар получился чувствительным.
- «Сити» занимает третье место в Премьер-лиге, отставая на 10 очков от «Челси» и на 4 – от «Ливерпуля».
- 2 января команда Гвардиолы примет «Бёрнли».
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