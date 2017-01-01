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Жозе Моуринью: «Антони Марсьяль должен слушаться меня, а не своего агента»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не планирует отпускать француза.
«Марсьяль обладает фантастическими данными, которые делают его топ-футболистом. Он играет, создает моменты, забивает, борется. Он очень позитивен.
Антони должен слушать меня, а не своего агента. Должен слушать меня каждый день на тренировках, а взамен я буду делать его лучше.
Точно так же я знал, что Мхитарян – топовый талант, хотя и не выпускал его на поле. А сейчас он отлично играет даже левого защитника, когда мы ведем в счете и вынуждены защищаться.
Этот процесс продолжался день ото дня. Его агент звонил и говорил мне: «Продолжай, с тобой Мхитарян станет лучше».
Каждый день я читаю в газетах, что Марсьяль уходит в «Севилью», Марсьяль будет отдан в аренду, Марсьяль несчастлив. Он должен слушать только меня», – сказал Моуринью, слова которого приводит ВВС.
- Ранее агент француза Филипп Ламболи подтвердил факт переговоров с «Севильей» об аренде.
- В субботу «МЮ» одержал волевую победу над «Мидлсбро» – 2:1.
- На 85-й минуте Марсьяль сравнял счет, а на 86-й Поль Погба принес «красным дьяволам» победу.