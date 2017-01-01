AFP

Усэйн Болт ошарашил ведущих MUTV звонком-поздравлением после игры с «Мидлсбро»

Болт ошарашил ведущих MUTV звонком-поздравлением после игры с «Мидлсбро»
Eurosport

Вчера в 18:01

Девятикратному олимпийскому чемпиону пришлось подтверждать в твиттере, что это был он.

В субботу «МЮ» одержал волевую победу над «Мидлсбро» благодаря мячам на 85-й и 86-й минуте. После матча на MUTV раздался необычный звонок.

Нам звонит Усэйн с Ямайки. Усэйн Болт, уж не вы ли это?

– Да, это Усэйн Болт. Мистер Болт. Я лишь хотел сказать, что очень горжусь ребятами. Они преодолели трудности. У меня создалось впечатление, что я смотрю тот самый старый добрый «МЮ». Они шли вперед и проявили настойчивость – это стиль «Юнайтед». Отличный матч. Я очень счастлив.

Поскольку, ведущая MUTV Мэнди Генри и болельщики по-прежнему не были уверены, что звонил настоящий Болт, спринтеру пришлось воспользоваться твиттером.

«Ну, ребята! Разумеется, это я только что был на MUTV», – отреагировал атлет.

«Извините, Усэйн. Мы не думали, что это правда вы. Счастливых праздников на Ямайке, позвоните нам снова после игры с «Вест Хэмом» в понедельник», – ответили журналисты.

  • Усэйн Болт – девятикратный олимпийский чемпион.

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