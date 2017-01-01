Юрген Клопп: «Представьте раздражение «Челси» от того, что их конкурент так близко»

«Не знаю, нужно ли мне что-либо чувствовать кроме радости от победы над «Сити». Мы проделали отличную и тяжелую работу.

«Ливерпуль» не может оглядываться на «Челси». Они невероятно сильны, эта команда выдала впечатляющую серию и выиграла уже 13 матчей подряд.

Неплохо, но можете себе представить, насколько они раздражены тем, что даже после такого на расстоянии всего шести очков от них по-прежнему находится соперник», – цитирует Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

31 декабря мерсисайдцы обыграли «Сити» со счетом 1:0 и продолжили погоню за лидирующим «Челси».

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