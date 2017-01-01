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Бомбические дубли Харри Кейна и Деле Алли, пообещавшие «Тоттенхэму» хороший год

Бомбические дубли Кейна и Алли, пообещавшие «Тоттенхэму» хороший год
Eurosport

Вчера в 19:34

«Шпоры» продлили победную серию, стартовавшую еще в 2016-м.

1 января «Тоттенхэм» и «Уотфорд» провели дебютный матч Премьер-лиги в 2017 году. Игра завершилась крупной победой команды Маурисио Почеттино, лидеры которой оформили по дублю.

0:1 – Харри Кейн, 27'

0:2 – Харри Кейн, 33'

0:3 – Деле Алли, 41'

0:4 – Деле Алли, 46'

1:4 – Юнес Кабул, 90+2’

«Тоттенхэм» забил 4 гола в двух матчах чемпионата Англии кряду впервые с октября 1960 года.

  • И Кейн, и Алли забили в 2017 году больше Роналду, Месси, Ибрагимовича и Суареса вместе взятых.
  • «Тоттенхэм» выиграл четвертый матч кряду, набрал 39 очков и вышел на четвертое место АПЛ, «Уотфорд» идет 12-м.
  • В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Челси», а «Уотфорд» поедет в гости к «Стоку».

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