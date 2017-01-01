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Роскошный удар скорпиона Жиру, за который можно давать премию Пушкаша в первый же день года
Оставшиеся 364 дня превратились в формальность.
В воскресенье «Арсенал» и «Кристал Пэлас» завершили программу первого круга Премьер-лиги-2016/17. Победу одержали «канониры» благодаря двум красивейшим голам.
На 17-й минуте Оливье Жиру пяткой исполнил удар скорпиона и перекинул мяч через Уэйна Хеннесси.
Во втором тайме точку в матче поставил Алекс Ивоби, который головой отправил мяч под перекладину.
- «Арсенал» провел 200-й матч в Премьер-лиге на «Эмирейтс».
- «Канониры» вернулись на третье место. «Кристал Пэлас» идет 17-м.
- 3 января «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» примет «Суонси».
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