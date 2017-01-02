Смена Поля. Как Погба исправляет ошибки капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни

Перед тем, как Жозе Моуринью высадился на «Олд Траффорд» и указал всем на место, Уэйн Руни намекнул на эволюцию, которая должна произойти в его игре. «Уже на протяжении нескольких лет я знаю, что буду играть в центре поля. Меня использовали в качестве полузащитника несколько раз, и я уверен, что смогу справляться с этими обязанностями», – пробормотал Уэйн в апреле.

С этими мыслями Руни закончил последний сезон Луи ван Гала в «МЮ», проводил коуча обратно в Нидерланды, а сам начал собирать вещи на Евро-2016. Рой Ходжсон доверился предсказанию Уэйна и приготовил для ветерана позицию левого центрального полузащитника в схеме 4-3-3. Руни даже сформировал личный пример для подражания: им стал Пол Скоулз, патрулировавший центр поля «Юнайтед» около 15 лет.

"Я играл со Скоулзом в одной команде и всегда внимательно наблюдал за его действиями. Понимая, что (под занавес карьеры) мне будет уготована роль в центре поля, я старался учиться у него и подсматривать некоторые важные детали в его игре. Думаю, я могу хорошо читать игру, что позволит в нужный момент притормозить темп атаки или, наоборот, выдвинуться вперед"

Первые сомнения, что Уэйну удастся воплотить в себе качества Скоулза и вообще добиться успеха в середине, появились еще на финише прошлого сезона. В финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» Руни ужасно подстраивался под движение партнеров, что усугубляло и без того стерильное владение «МЮ». Несмотря на то, что соперник использовал персональную опеку и моментами открывал опорную зону, Уэйн отказывался занимать выгодную для продвижения мяча позицию и держался на одной линии с партнерами.

Вторая проблема вскрылась уже на Евро. Сборная Англии использовала популярный в современном футболе прием, при котором оба вингера (Стерлинг и Лаллана) попеременно открывались в зоне между линий и освобождали фланги для крайних защитников (Роуз и Уокер). Соответственно, от Руни уже не требовалось заполнение свободных зон, но даже в такой расстановке Уэйн показал трудности с чтением игры.

На первый план снова вышло то самое желание Руни подражать Скоулзу. Во время игровой карьеры Пол почти не прибегал к решениям, которые трансформируются в яркие хайлайты, но один его скилл стоял на вершине – диагональные передачи на фланг. Руни при любой возможности старался использовать передавшийся по наследству навык – как правило, не к месту.

Само исполнение диагоналей не подводило Уэйна, подводила логика: в опасной зоне открывались партнеры, но он предпочитал выдавать переводы на Роуза или Уокера – даже когда те находились под присмотром и, соответственно, не могли легко обработать мяч. «Голливудский пас», которым описывали такую передачу, превратился для Уэйна из похвалы в ругательство.

Вернувшись на «Олд Траффорд», Руни обнаружил, что Моуринью не проникся этой идеей и будет выставлять его исключительно в атаке – максимум, в 50 метрах от ворот. Жозе никогда не говорил, что на это решение повлиял перформанс Уэйна на Евро, тем более причина была совсем в другом: домой переехал Поль Погба.

На старте сезона Моуринью не мог отыскать французу подходящую роль – в схеме 4-2-3-1 он слишком часто выставлял напоказ оборонительные недостатки. Шаг вперед был сделан только после перехода «МЮ» на 4-3-3: оккупировав желательную позицию Руни, Погба не только вынудил тренера задвинуть Уэйна в запас, но и доказал, что его решения в центре поля гораздо эффективнее.

При Моуринью «дьяволы» строят атаки с прицелом на середину (максимум левый полуфланг): специально создают численное преимущество в этих зонах, о чем подробно рассказывал Жозе в прошлом месяце. Задумка в том, чтобы соперник оказался в безвыходном положении: если направит дополнительные силы к центру, будут оголены края; если расставиться равномерно, «МЮ» получит шанс разыграть лишнего по центру.

Умение Погба выдать своевременную диагональ (как правило, на Антонио Валенсию) облегчает «дьяволам» исполнение этого приема. Поль здорово подмечает моменты, когда середина перегружена и атаке требуется перезагрузка – в таком случае выкатывает резкий перевод на Валенсию, который благодаря скоплению игроков по центру получает свободу для приема мяча. Хорошим олицетворением этой комбинации стал первый гол в ворота «Вест Бромвича».

На контрасте с Руни француз не ограничивается одними лишь диагоналями: когда появляется возможность, Поль эксплуатирует численный перевес «МЮ» в центре поля. Проявляется почти безграничный набор качеств: Погба может выполнить либо передачу под удар (2 за игру по сравнению с 1,5 в «Ювентусе»), либо разрезающий пас (0,5 за игру по сравнению с 0,3 в «Ювентусе»). Оба показателя вытекают из первоначальной стратегии «МЮ»: соперник компенсирует меньшинство с привлечением дополнительного игрока, оголяет зоны, Поль находит в них напарников по команде.

Активная (с недавних пор еще более активная) игра Валенсии тоже идет на пользу именно Погба. Во-первых, эквадорец просто-напросто хорошо предлагает себя для передачи; во-вторых, его рывки по флангу открывают пространство в центре поля. Благодаря этой свободе Поль может еще чаще активировать фирменный дриблинг: 2,9 успешной обводки в среднем за матч свидетельствует о двойной выгоде для Погба.

На прошлой неделе Моуринью отметил эволюцию Поля, закрепив за французом статус лучшего полузащитника в мире и потенциального претендента на «Золотой мяч». Погба действительно выходит на новый уровень: избавляется от ярлыка звезды хайлайтов, превращаясь в действительно умного игрока с эксклюзивным пакетом достоинств.

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