Точка прозрения. Чемпионство «Лестера» как величайший подвиг года

Чемпионский «Лестер» – лучшая девушка в нашей жизни. Никакого разврата на клубных тусовках. Дешевый и строгий стиль вместо пафосных шмоток. Провинциальная скромность, а не прокладка под родительским кошельком. Раньери воспитал команду без полотерства, мегазвезд и трансферного могущества. И пока топовые чики истерили под окнами, она подарила нам уникальный футбольный оргазм.

Неповторимость чемпионской истории «Лестера» в сценарии. Главный герой из трущоб (Варди), его помощник (Марез) и верный оруженосец (Канте) воскресли из ниоткуда и объединились великой целью – добыть золото. Дорога была непростой: Джейми получал ранения, враги глумились над выскочками, а в ключевые моменты помогала только удача. Но парни пробили хэппи-энд.

Тарантино уже стошнило от приторно-сладкого скрипта, однако в футболе свои законы. Такие сказки в пропитанном деньгами закрытом мирке случаются раз в полвека и часто прерываются до кульминации. Свежайший пример – исландцы на Евро. Парни отвулканили великого Руни, влюбили в себя даже антихристов и безлико улетели французам. А «Лестер» не подвел.

«Лисы» учредили культурный феномен, вывернув наизнанку привычные моральные правила. Варди показал, что глушить портвейн перед матчами – норма, и Диего Коста больше не прячет пиво от объективов. Раньери обнажил мощь защиты, и чемпионат Европы взяла самая прагматичная сборная турнира. «Стэмфорд Бридж» не свистит, а вибрирует от кайфа, когда «Челси» выдает 1:0. Теперь сухой стиль – мода, а не признак импотенции.

Когда еще один синий клуб выиграет Премьер-лигу, эпидемия прокачается до пандемии. Крутейшая лига мира в двухлетней власти обороны – звонкая пощечина тому же «Золотому мячу» и ФИФА, которые не видят футбола дальше голов и ассистов. Афганские дети превратят полиэтиленовые пакеты в футболки давидов луисов, и футбол вплотную приблизится к новой эпохе.

Если ставка сыграет, «лисы» посмотрят на революцию со стороны. От золотой игры остался лишь выхлоп в плей-офф Лиги чемпионов. Все нормально – лучшая девушка в жизни никогда не задерживается. Она возникает, кипятит нас в котле счастья и виновато сливается, не забыв разбить розовые очки.

Чемпионский «Лестер» – не просто событие года. Эта команда впечатлила нас, выдав старым взглядам на спорт билет до конечной. Эта команда предала исчезновением, но оставила непропиваемый опыт. Мы жили тобой, дорогая. И мы тебе благодарны.

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