Imago
«Лестер» накажет Демарая Грэя за то, что он дышал веселящим газом и запостил это в снэпчат
В Англии используют воздушные шарики на Рождество, но немного не так, как нужно.
Полузащитник «Лестера» снял видео для снэпчата, в котором он дышит веселящим газом из воздушного шарика. Игрок втянул в себя закись азота 26 декабря после матча с «Эвертоном», в котором чемпионы Англии уступили со счетом 0:2.
Грэй заявил, что не понял серьезности ситуации, и принес извинения клубу и болельщикам.
Представитель «Лестера» прокомментировал ситуацию для Daily Mail: «От наших футболистов мы ожидаем самых высоких стандартов поведения. Демарая ждет серьезное корпоративное разбирательство».
- Закись азота называют веселящим газом или хиппи-крэком, подобное развлечение вызывает смерть от удушья.
- Демарай Грэй провел в этом сезоне 13 игр и забил гол.
Новости чемпионата Англии, которые веселят без газа
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте