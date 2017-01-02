«Лестер» накажет Демарая Грэя за то, что он дышал веселящим газом и запостил это в снэпчат

Полузащитник «Лестера» снял видео для снэпчата, в котором он дышит веселящим газом из воздушного шарика. Игрок втянул в себя закись азота 26 декабря после матча с «Эвертоном», в котором чемпионы Англии уступили со счетом 0:2.

Грэй заявил, что не понял серьезности ситуации, и принес извинения клубу и болельщикам.

Представитель «Лестера» прокомментировал ситуацию для Daily Mail: «От наших футболистов мы ожидаем самых высоких стандартов поведения. Демарая ждет серьезное корпоративное разбирательство».

Закись азота называют веселящим газом или хиппи-крэком, подобное развлечение вызывает смерть от удушья.

Демарай Грэй провел в этом сезоне 13 игр и забил гол.

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