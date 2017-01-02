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«Лестер» и «Мидлсбро» сгоняли нулевую ничью
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Лестер» на выезде сыграл вничью с «Мидлсбро» – 0:0.
«Боро» чаще владел мячом – 62%, но «Лестер» нанес 10 ударов по воротам и попал в створ четыре раза.
- После этого матча «лисы» поднялись на 14-е место в АПЛ с 21 очком.
- «Мидлсбро» остался на 16-й строчке с 19 баллами.
- Следующую встречу обе команды проведут в Кубке Англии.
- 7 января «Лестер» сыграет с «Эвертоном», стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени.
- 8 января «Боро» в 18:00 по Москве примет «Шеффилд Уэнсдей».
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