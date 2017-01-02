AFP
Фернандиньо из «Ман Сити» пошел в бешеный подкат и получил третье удаление в 6 последних матчах
Самый грязный футболист 2017 года.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо закончил матч 20-го тура АПЛ против «Бёрнли» досрочно. На 32-й минуте опорник прыгнул в ноги вингеру гостей Йоханну Гудмундссону и получил прямую красную карточку.
- Это удаление стало для него третьим в сезоне, причем все карточки бразилец получил в шести последних играх.
- Ранее Фернандиньо удалялся в матче Лиги чемпионов против «Гладбаха» и в АПЛ против «Челси».
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