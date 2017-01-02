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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 20-го тура АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом»
Eurosport

10 ч. назад

Первая потеря очков мерсисайдцами в пяти матчах.

«Сандерленд» – «Ливерпуль» – 2:2

Голы:

0:1 – Даниэль Старридж, 19'

1:1 – Джермэйн Дефо, 25' (пенальти)

1:2 – Садио Мане, 72'

2:2 – Джермэйн Дефо, 85' (пенальти)

  • «Ливерпуль» набрал 44 очка и отстает от лидирующего «Челси» на пять баллов.
  • «Сандерленд» занимает 18-е место с 15 очками.

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