Eurosport
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 20-го тура АПЛ
Первая потеря очков мерсисайдцами в пяти матчах.
«Сандерленд» – «Ливерпуль» – 2:2
Голы:
0:1 – Даниэль Старридж, 19'
1:1 – Джермэйн Дефо, 25' (пенальти)
1:2 – Садио Мане, 72'
2:2 – Джермэйн Дефо, 85' (пенальти)
- «Ливерпуль» набрал 44 очка и отстает от лидирующего «Челси» на пять баллов.
- «Сандерленд» занимает 18-е место с 15 очками.
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