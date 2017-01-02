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«Вест Хэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии
Голы Ибрагимовича и Маты принесли победу манкунианцам – 2:0.
Голы:
0:1 – Хуан Мата, 63'
0:2 – Златан Ибрагимович, 78'
Удаление:
Софиан Фегули, 15'
- Ибрагимович забил 18 голов во всех турнирах за полгода в «МЮ» – больше, чем прошлогодний лучший страйкер Марсьяль (17 мячей).
- С сезона-2011/12 Хуан Мата поучаствовал в 85 голах. Больше только у Давида Сильвы (86).
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