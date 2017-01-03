Поставки паса. Как Месут Озил вредит «Арсеналу»

Великий Йохан Кройфф утверждал, что любой игровой недостаток может стать для команды преимуществом. Его ученик Пеп Гвардиола воплотил этот принцип в «Барсе»: признав, что каталонцы не умеют защищаться, коуч разработал специфичную систему контрпрессинга, которая маскировала слабые стороны его игроков. «Блаугране» не приходилось обороняться – отбор мяча осуществлялся в течение пяти секунд после потери.

«Арсенал» последних лет – немного иная история. Выдающийся перфоманс на «Этихад» зимой 2015 года убедил Арсена Венгера: владеть мячом для достижения победы вовсе не обязательно. Этот контратакующий настрой отлично передают именно большие матчи «канониров»: разгром «Ливерпуля» в сезоне-2014/15, победы над «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» в прошлом сезоне и долгожданный успех в матче с «Челси» в сентябре – все это отголоски свежей тактической альтернативы.

Нынешний «Арсенал» готов отказываться от владения, что идеально соответствует последним трендам – «Атлетико» и «Лестер» выезжали именно за счет организованной игры без мяча. Для полноценной реализации замысла «канонирам» не хватает лишь последнего кусочка пазла – первой линии прессинга, которую формируют нападающие (или нападающий вместе с плеймейкером).

В недавнем интервью The Telegraph Кристиан Эриксен рассказал, что футбол XXI века просто не принимает пассивность – игроков, освобожденных от оборонительных действий, больше нет. «Если ты играл десятого номера несколько лет назад, ты мог расслабиться и делать все что угодно. Сейчас это уже невозможно».

Едва ли пассаж Эриксена был направлен на его соседа по Лондону, но последние дебаты по Месуту Озилу идеально укладываются в строку. Журналисты были настолько возмущены пассивной игрой немца против «Манчестер Сити», что Венгеру пришлось встать на защиту драгоценного плеймейкера.

«Как и любой другой игрок, он должен делать свою работу, и обычно он делает ее очень хорошо. Свои наиболее сильные стороны он проявляет, когда мы владеем мячом. Без мяча ему сложнее, но он все равно пашет гораздо упорнее, чем вы думаете. Иногда его язык тела может вводить в заблуждение», – аргументировал Арсен.

Проблему апатии и просто недисциплинированности Озила в защите любят преувеличивать – пресса традиционно раскручивает хайп вокруг яркого, но совсем непоказательного эпизода. Например, немногие обратили внимание на действительно полезные действия Месута в матче Лиги чемпионов с «Баварией» в прошлом сезоне: по ходу первого тайма Озил занял позицию центрального полузащитника (разумеется, с подсказки Венгера), прикрыв зону, из которой Мюнхен регулярно создавал моменты на старте игры.

Неприятности для «Арсенала» начинаются тогда, когда им противостоит соперник, создающий численное преимущество в центре поля. Грубо говоря, стягивает в середину инвертированных вингеров. В таком случае «канонирам» важна поддержка именно первой линии прессинга: Санчес готов откликнуться на просьбу, Озил теряет концентрацию и действует несогласованно с партнерами.

В этом сезоне «Арсенал» не раз сталкивался с такими командами, но ярче всего трудности проявились против «Борнмута» и «ПСЖ». Первые направляли в центр поля четырех игроков (два полузащитника и два вингера), парижане – сразу пятерых (тройка полузащитников и два вингера). Согласованная игра первой линии прессинга (Санчес и Озил) со второй (дуэт полузащитников «Арсенала») могла бы компенсировать меньшинство – вместо этого, опорники «канониров» оказались в безвыходном положении.

Если отбросить тактические термины и конкретизировать простым языком, ситуация выглядела так: Озил метался между двумя соперниками, опаздывал к игроку, принимавшему мяч, на опорников «Арсенала» сваливалось сразу три («Борнмут») или четыре («ПСЖ») противника. Естественно, что это приводило к безвыигрышной дилемме для полузащиты.

Непосредственно в «Арсенале» такие вводные данные усугубляются нежеланием фланговых защитников встречать вингеров при приеме мяча. Монреаль и Беллерин при прочих равных остаются на своих позициях (опасаются, что не подстрахуют партнеры по флангу), как следствие, дуэту полузащитников нужно держать в уме и вингеров, открывающихся за спиной (из-за пассивности Монреаля и Беллерина), и свободно владеющих мячом хавов (из-за пассивности Озила).

Пропущенный гол от Эдинсона Кавани из ролика выше, пожалуй, лучше всего подчеркивает картину: Озил не добежал до Тьяго Мотты, итальянец остался неприкрытым и нашел разрезающей передачей Блеза Матюиди. Индивидуальные недостатки в совокупности с общекомандными вытекают в потенциально гигантскую проблему: в Англии слишком много команд, налегающих на середину поля (только среди топов – «Юнайтед», «Ливерпуль» и «Сити»), чтобы отбиться от них далеко не идеальным планом Б.

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