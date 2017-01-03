Дин – дон. Судья убил «Вест Хэм» в матче против «Манчестер Юнайтед»

Красная карточка Фегули

Несмотря на важную выпуклость манков, «молотки» в начале матча легко проходили центр из Погба и Кэррика. Хозяева щипали фланги Дармиана и Валенсии, шлепали по воротам из-за пределов штрафной. Златан укоризненно клевал носом.

Псих Билич воспитал такую же диковатую команду, как он сам, поэтому борозость и смелость у «Вест Хэма» часто перебегает границу с неадекватом и жестью. Спустя 15 минут задорной беготни вокруг штрафной Давида де Хеа, Софиан Фегули пошел в дриблинг против Фила Джонса недалеко от линии штрафной. Алжирец далеко отпустил мяч и страстно кинулся за ним, ударившись костями с защитником «МЮ». Джонс тоже шел до конца прямой ногой, мяч выбил, а Фегули приехал в защитника. Ни мараться, ни убивать Фила Софиана не желал – он смотрел на мяч. Но судье Майклу Дину понадобилось почесать самолюбие – черт возьми, какой же я строгий, но справедливый. Он дал прямую красную.

Есть такие люди, как Дин. В их мире есть только черный и белый цвета, а серый – выход за рамки всего: правил, разума и – особенно – собственных страхов. Ведь нужна отвага, чтобы не прятаться за учебником с правилами, а быть правилами. Уэбб в этом плане образец – он батя, разочаровать которого страшнее, чем отхватить ремнем по заднице. Но Майклу Дину проще показать прямую красную на 15-й минуте, чем так вздрючить игроков одним рыком, после которого мальчики-миллионеры будут друг другу гетры поправлять.

До красной карточки «Вест Хэм» нанес четыре удара по воротам Де Хеа, после – ни одного за первый тайм. «Молотки» расплавились.

Суперсэйв Рэндолфа

На 36-й минуте Мхитарян подхватил мяч в штрафной «Вест Хэма», прострелил на дальнюю штангу – там в офсайде караулил Валенсия. Но боковой вне игры проигнорировал. Антонио в касание пробил в пустой угол, но кипер лондонцев Рэндолф включил режим кота Вжуха – волшебн6о отбил. Правда, на Лингарда. Джесси пробил из еще более удобной ситуации, но попал в штангу, от которой мяч по линии ворот прикатился в руки Рэндолфа. Никита Баженов в солярии перевернулся.

Замены Моуринью

Несмотря на численное превосходство «МЮ» над хозяевами, первую замену сделал Моуринью – в перерыве вместо лишнего Дармиана вышел Мата. Да и вторую перестановку произвел Жозе: Рэшфорд заменил скержаковившего Лингарда. Это случилось на 58-й минуте, когда «Вест Хэм» играл вдесятером почти 45 минут. Двум свеженьким проходимцам (от слова проходить) хватило пяти минут, чтобы забить. Все решили индивидуальные действия – турбодриблинг Маркуса, его пас Мате и тычок испанца под перекладину.

Юбилей Де Хеа

Давид сыграл 250-й матч за «Манчестер Юнайтед» чистенько и порадовал себя двумя классными сэйвами. В первом тайме испанец отбил дальний выстрел Лансини в верхний угол – Де Хеа сложился, как кошка, и царапнул мяч за лицевую. Старался зря – мяч шел близко, но мимо. Зато сам момент пощекочет любого эстета.

Второй раз оказался серьезнее. За минуту до гола Маты Лансини вывел Антонио один на один с Де Хеа в штрафной манков, но испанец легко отбил опасный удар под опорную ногу.

Златан позволил судье засчитать гол из офсайда

«Вест Хэм» пошел отыгрываться – бежать он уже не мог. А у «МЮ» сил осталось вдоволь. Контрвыпады манков казались продолжительнее, чем позиционные атаки «молотков».

В одном из забегов «Юнайтед» мяч оказался у Эрреры – Андер пробил, попал в защитника. После пары рикошетов мяч от манкунианца прилетел к Златану, без сомнений забившему гол из офсайда. Кстати, оба боковых в этом матче выглядели, как на картинке ниже. Но никто этого не заметил.

Три очка у «МЮ» есть, беспроигрышная серия длится 11 матчей, но после такой победы гордиться как-то неловко. Это видно по лицу Моуринью. Оно такое серое, что в мире Майкла Дина португалец не существует.

«Вест Хэм» – «МЮ» – 0:2

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