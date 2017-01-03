Хосеп Гвардиола: «Конец моей тренерской карьеры близок»

«Я чувствую, что процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду работать тренером в 60 или 65 лет. Мой контракт с «Сити» рассчитан на три года. Возможно, он продлится, но я понимаю, что приближаюсь к концу тренерской деятельности. Что буду делать потом? В гольф играть», – сказал Гвардиола в интервью ВBC.

Под руководством Гвардиолы «МС» стартовал с 6 побед в АПЛ-2016/17, установив рекорд клуба.

После 20 туров «Сити» занимает третье место в турнирной таблице.

Зарплата испанского специалиста в «Манчестере» составляет 18 миллионов евро в год.

18 января Хосепу Гвардиоле исполнится 46 лет.

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