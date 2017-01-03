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The Mirror: Деле Алли будет первым трансфером «Реала» после окончания бана
Сделка, частью которой станет Иско, ожидается летом.
20-летний полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли станет очередным футболистом «шпор», который перейдет из лондонского клуба на «Сантьяго Бернабеу», утверждает The Mirror.
Мадридцы намерены осуществить трансфер лучшего молодого игрока АПЛ-2015/16 летом. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро. Вторая возможная схема перехода – обмен англичанина на Иско.
- Из «Тоттенхэма» в «Реал» перебрались Лука Модрич и Гарет Бэйл.
- В сентябре Алли подписал новый шестилетний контракт со «шпорами» с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю.
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