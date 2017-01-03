Eurosport
Фанат «МЮ» скончался от сердечного приступа на трибуне
Трагедия произошла во время победного матча против «Вест Хэма».
Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило соболезнования по поводу смерти болельщика на официальном сайте. Причиной трагедии стал сердечный приступ, все усилия медиков ни к чему не привели.
- Болельщик умер в середине второго тайма матча с «Вест Хэмом», который команда Моуринью выиграла в гостях со счетом 2:0.
- «МЮ» одержал седьмую победу подряд – лучшая серия клуба после ухода сэра Алекса Фергюсона.
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