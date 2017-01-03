Фанат «МЮ» скончался от сердечного приступа на трибуне

Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило соболезнования по поводу смерти болельщика на официальном сайте. Причиной трагедии стал сердечный приступ, все усилия медиков ни к чему не привели.

Болельщик умер в середине второго тайма матча с «Вест Хэмом», который команда Моуринью выиграла в гостях со счетом 2:0.

«МЮ» одержал седьмую победу подряд – лучшая серия клуба после ухода сэра Алекса Фергюсона.

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