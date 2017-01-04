Фулл, хаос. В чем главная сила «Тоттенхэма»

В декабре обозреватель StatsBomb Джеймс Йорк сделал любопытное наблюдение: в сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» дико похож на самого себя времен Андре Виллаш-Боаша. Главный довод строился не на тактических сходствах (при Маурисио Почеттино «шпоры» защищаются не так высоко, как раньше), а на статистике: обе команды слишком часто прибегают к дальним ударам, качество которых всегда ниже среднего.

Объяснение этому вытекает из кадровых проблем: если в сезоне-2015/16 «Тоттенхэм» избежал серьезных травм, то сейчас лазарет «шпор» принимает новых пациентов с пугающей частотой. Самое печальное для Почеттино, что эпидемия выкосила игроков, отвечающих в команде за продвижение мяча через центр: Тоби Алдервельд и Мусса Дембеле регулярно получают больничный лист.

Осенью, когда «шпоры» лишились Тоби, команда оказалась без защитника, умеющего выполнять передачу через несколько линий или диагональ на край. Отсутствие Муссы усугубило ситуацию: бельгиец мог бы компенсировать потерю соотечественника через страшно эффективный дриблинг (92% успешных обводок в прошлом сезоне) или фирменные проходы. Единственной альтернативой Дембеле остается Харри Винкс, но молодой проспект еще сыроват для такой важной роли.

Лидеры АПЛ по продвижению мяча вперед (минимум на 10-15 метров): фиолетовая полоса обозначает продвижение мяча через пас, оранжевая – через проход.

На бумаге решить или замаскировать проблему мог бы Эрик Дайер: опорник «шпор» приучил, что опускается между двух центральных защитников, что дает каждому из них свободное пространство для продвижения вперед. Травма Алдервейрелда выбросила план в помойку: Дайер занял позицию Тоби в центре обороны, а в опорной зоне не осталось игрока, который обеспечивал бы свободой партнеров.

Пребывание Алдервейрельда и Дембеле в лазарете позволило по-новому взглянуть на новичка «шпор» Виктора Ваньяму. Несмотря на то, что кениец важен для «Тоттенхэма» с точки зрения игры в обороне, его ограниченность при работе с мячом стала еще более очевидной: Ваньяма не способен перемещать мяч в стиле Дембеле; ему неудобно отходить на одну линию с защитниками; участие в розыгрыше мяча он принимает ближе к флангам, тогда как Дайер делал это по центру.

Пораскинув мозгами, Почеттино пришел к логичному выводу: если у команды не ладятся атаки через середину, нужно комбинировать по краям. Реактивные подключения Дэнни Роуза и Кайла Уокера были визитной карточкой «Тоттенхэма» еще в сезоне-2015/16, а сейчас оказались, пожалуй, единственной светлой стороной «шпор». Все последние перестановки Маурисио направлены на то, чтобы увеличить пользу от двужильности фулбеков.

Зависимость «шпор» от Роуза и Уокера подчеркнули сдвоенные матчи против «Халла» и «Бернли» в середине декабря. В первом случае Почеттино преднамеренно сменил схему с 4-2-3-1 на 3-4-3, о чем уведомил игроков только за 2 часа до выхода на поле. Позже аргентинец аргументировал ход желанием передвинуть крайних защитников ближе к чужим воротам.

Задумка Маурисио сработала – 2 мяча из 3 «Тоттенхэм» забил при помощи комбинации, в которой напрямую участвовали Уокер и Роуз. Механизм почти не отличался: вингеры «шпор» (Алли и Сиссоко) уводили третьего центрального защитника «Халла», в образовавшийся разрыв своевременно вбегали фулбеки. Эту нацеленность Дэнни и Кайл воплотили в результативные передачи для партнеров (Эриксена и Кейна соответственно).

Чтобы добиться успеха в игре с «Бернли», от Почеттино потребовались смелые инструкции уже по ходу матча: компактный прессинг соперника усложнил для «шпор» выход из обороны, а Маурисио скомандовал Роузу и Уокеру открываться в более высоких позициях. Как следствие, «Тоттенхэм» получил сразу 2 адресата для диагональных передач, что позволило оголить узкую схему «Бернли» в прессинге.

После двух этих побед и четырех очков по системе гол+пас Роуз и Уокер получили, вероятно, самую приятную и показательную похвалу в свой адрес. Прилетела она от Уго Льориса: «Они оба очень активно участвуют в игре, идеально соответствуют нашей философии, получают много свободы. В первую очередь они пытаются быть надежными защитниками и только потом помогают команде забивать и создавать моменты. Уверен, они могут стать для Англии такими же полезными защитниками, какими были для Франции Тюрам и Лизаразю».

Предсказание Льориса может сбыться раньше, чем предполагал он сам: Уокер и Роуз эволюционируют даже в пределах одного сезона. В какой-то степени фулбеки олицетворяют цитату Пепа Гвардиолы: «Если у тебя есть игроки, хорошо открывающиеся по флангу, ты получаешь свободу в центре поля; если у тебя есть игроки, хорошо открывающиеся в центре поля, ты получаешь свободу на флангах».

Эту мантру Уокер и Роуз воплощают двумя разными способами. Первый – банальный: подключаясь в атаку, они вынуждают соперника защищаться вшестером (как правило, по схеме 6-3-1), что приводит к разреженному пространству для полузащитников (Дембеле, Ваньяма) или инвертированных вингеров (Эриксен, Алли). Например, против «Бернли» это проявлялось через передачи назад под удар (cut-back passes): Роуз и Уокер создали по одному такому моменту, которые приводят к голам в 1 случае из 5.

Второй способ – более современный: Уокер и Роуз готовы на время переквалифицироваться в ложных фулбеков, чтобы команда оккупировала все 5 игровых зон (левый фланг, левый полуфланг, центр, правый полуфланг, правый фланг). Как правило, это происходит тогда, когда их партнером по краю выступает номинальный вингер (Сон или Сиссоко), в чьи задачи тоже входят проходы по флангу и навесы в штрафную.

Последний матч против «Уотфорда» лишь подытожил значение крайних защитников для «шпор»: запасной Киран Триппьер выкатил 2 голевые передачи на Харри Кейна. В общей сложности (без учета пенальти и автоголов) «Тоттенхэм» забил 32 мяча в сезоне-2016/17: Роуз (2+2), Уокер (0+4) и Триппьер (0+2) поспособствовали десяти из них. Улов, достойный статуса самых влиятельных игроков своего амплуа в мире.

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