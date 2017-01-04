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Фулл, хаос. В чем главная сила «Тоттенхэма»

Фулл, хаос. В чем главная сила «Тоттенхэма»
Вячеслав Палагин

14 ч. назад

«Залечь на дно в Брюгге» следует переснять – они доберутся до вершины.

В декабре обозреватель StatsBomb Джеймс Йорк сделал любопытное наблюдение: в сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» дико похож на самого себя времен Андре Виллаш-Боаша. Главный довод строился не на тактических сходствах (при Маурисио Почеттино «шпоры» защищаются не так высоко, как раньше), а на статистике: обе команды слишком часто прибегают к дальним ударам, качество которых всегда ниже среднего.

Объяснение этому вытекает из кадровых проблем: если в сезоне-2015/16 «Тоттенхэм» избежал серьезных травм, то сейчас лазарет «шпор» принимает новых пациентов с пугающей частотой. Самое печальное для Почеттино, что эпидемия выкосила игроков, отвечающих в команде за продвижение мяча через центр: Тоби Алдервельд и Мусса Дембеле регулярно получают больничный лист.

Осенью, когда «шпоры» лишились Тоби, команда оказалась без защитника, умеющего выполнять передачу через несколько линий или диагональ на край. Отсутствие Муссы усугубило ситуацию: бельгиец мог бы компенсировать потерю соотечественника через страшно эффективный дриблинг (92% успешных обводок в прошлом сезоне) или фирменные проходы. Единственной альтернативой Дембеле остается Харри Винкс, но молодой проспект еще сыроват для такой важной роли.

Чемпионат Англии

Лидеры АПЛ по продвижению мяча вперед (минимум на 10-15 метров): фиолетовая полоса обозначает продвижение мяча через пас, оранжевая – через проход.

На бумаге решить или замаскировать проблему мог бы Эрик Дайер: опорник «шпор» приучил, что опускается между двух центральных защитников, что дает каждому из них свободное пространство для продвижения вперед. Травма Алдервейрелда выбросила план в помойку: Дайер занял позицию Тоби в центре обороны, а в опорной зоне не осталось игрока, который обеспечивал бы свободой партнеров.

Пребывание Алдервейрельда и Дембеле в лазарете позволило по-новому взглянуть на новичка «шпор» Виктора Ваньяму. Несмотря на то, что кениец важен для «Тоттенхэма» с точки зрения игры в обороне, его ограниченность при работе с мячом стала еще более очевидной: Ваньяма не способен перемещать мяч в стиле Дембеле; ему неудобно отходить на одну линию с защитниками; участие в розыгрыше мяча он принимает ближе к флангам, тогда как Дайер делал это по центру.

Пораскинув мозгами, Почеттино пришел к логичному выводу: если у команды не ладятся атаки через середину, нужно комбинировать по краям. Реактивные подключения Дэнни Роуза и Кайла Уокера были визитной карточкой «Тоттенхэма» еще в сезоне-2015/16, а сейчас оказались, пожалуй, единственной светлой стороной «шпор». Все последние перестановки Маурисио направлены на то, чтобы увеличить пользу от двужильности фулбеков.

Дэнни Роуз, Кайл Уокер

Зависимость «шпор» от Роуза и Уокера подчеркнули сдвоенные матчи против «Халла» и «Бернли» в середине декабря. В первом случае Почеттино преднамеренно сменил схему с 4-2-3-1 на 3-4-3, о чем уведомил игроков только за 2 часа до выхода на поле. Позже аргентинец аргументировал ход желанием передвинуть крайних защитников ближе к чужим воротам.

Задумка Маурисио сработала – 2 мяча из 3 «Тоттенхэм» забил при помощи комбинации, в которой напрямую участвовали Уокер и Роуз. Механизм почти не отличался: вингеры «шпор» (Алли и Сиссоко) уводили третьего центрального защитника «Халла», в образовавшийся разрыв своевременно вбегали фулбеки. Эту нацеленность Дэнни и Кайл воплотили в результативные передачи для партнеров (Эриксена и Кейна соответственно).

Чтобы добиться успеха в игре с «Бернли», от Почеттино потребовались смелые инструкции уже по ходу матча: компактный прессинг соперника усложнил для «шпор» выход из обороны, а Маурисио скомандовал Роузу и Уокеру открываться в более высоких позициях. Как следствие, «Тоттенхэм» получил сразу 2 адресата для диагональных передач, что позволило оголить узкую схему «Бернли» в прессинге.

После двух этих побед и четырех очков по системе гол+пас Роуз и Уокер получили, вероятно, самую приятную и показательную похвалу в свой адрес. Прилетела она от Уго Льориса: «Они оба очень активно участвуют в игре, идеально соответствуют нашей философии, получают много свободы. В первую очередь они пытаются быть надежными защитниками и только потом помогают команде забивать и создавать моменты. Уверен, они могут стать для Англии такими же полезными защитниками, какими были для Франции Тюрам и Лизаразю».

Кайл Уокер и Филиппе Коутиньо

Предсказание Льориса может сбыться раньше, чем предполагал он сам: Уокер и Роуз эволюционируют даже в пределах одного сезона. В какой-то степени фулбеки олицетворяют цитату Пепа Гвардиолы: «Если у тебя есть игроки, хорошо открывающиеся по флангу, ты получаешь свободу в центре поля; если у тебя есть игроки, хорошо открывающиеся в центре поля, ты получаешь свободу на флангах».

Эту мантру Уокер и Роуз воплощают двумя разными способами. Первый – банальный: подключаясь в атаку, они вынуждают соперника защищаться вшестером (как правило, по схеме 6-3-1), что приводит к разреженному пространству для полузащитников (Дембеле, Ваньяма) или инвертированных вингеров (Эриксен, Алли). Например, против «Бернли» это проявлялось через передачи назад под удар (cut-back passes): Роуз и Уокер создали по одному такому моменту, которые приводят к голам в 1 случае из 5.

Второй способ – более современный: Уокер и Роуз готовы на время переквалифицироваться в ложных фулбеков, чтобы команда оккупировала все 5 игровых зон (левый фланг, левый полуфланг, центр, правый полуфланг, правый фланг). Как правило, это происходит тогда, когда их партнером по краю выступает номинальный вингер (Сон или Сиссоко), в чьи задачи тоже входят проходы по флангу и навесы в штрафную.

Дэнни Роуз

Последний матч против «Уотфорда» лишь подытожил значение крайних защитников для «шпор»: запасной Киран Триппьер выкатил 2 голевые передачи на Харри Кейна. В общей сложности (без учета пенальти и автоголов) «Тоттенхэм» забил 32 мяча в сезоне-2016/17: Роуз (2+2), Уокер (0+4) и Триппьер (0+2) поспособствовали десяти из них. Улов, достойный статуса самых влиятельных игроков своего амплуа в мире.

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