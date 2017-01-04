Больной раком мальчик, забивший пенальти в ворота «Челси», получил приз за лучший гол месяца в АПЛ

Поклонник «Сандерленда» 5-летний Брэдли Лоури, страдающий нейробластомой, был объявлен победителем премии за лучший гол месяца в АПЛ. Перед матчем 16-го тура между «Сандерлендом» и «Челси» руководство «черных котов» устроило акцию в поддержку больного мальчика, который исполнил пенальти в ворота голкипера «синих» Асмира Беговича. По итогам месяца, благодаря многочисленных поддержке фанатов различных клубов, гол Брэдли признали самым красивым.

Еще одним победителем голосования стал Генрих Мхитарян благодаря голу в ворота «Сандерленда» в 18-м туре.

Брэдли Лоури ограничен в общении с людьми из-за слабого иммунитета.

Мальчик два года боролся с раком и после сеансов химиотерапии полтора года жил здоровым. Но болезнь вернулась.

На лечение ребенка собрали 840 тысяч евро.

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