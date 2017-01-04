Reuters
«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», уступая 0:3 в 20-м туре чемпионата Англии
Два асисста и гол Оливье Жиру спасли «канониров» от поражения – 3:3.
Голы:
1:0 – Чарли Дэниэлс, 16'
2:0 – Каллум Уилсон, 20' (пен.)
3:0 – Райан Фрэйзер, 58'
3:1 – Алексис Санчес, 70'
3:2 – Лукас Перес, 75'
3:3 – Оливье Жиру, 90'
- Перес забил дебютный гол в АПЛ.
- Санчес – первый игрок сезона, поучаствовавший в 20 и более голах в топ-лигах Европы.
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