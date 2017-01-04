13 пенок Чеха, дебютный гол Переса и другие цифры галактической разборки «Борнмута» и «Арсенала»

– Алексис Санчес забил 10 выездных голов в сезоне – больше всех в АПЛ.

– С 2013-го игроки «Арсенала» забили 46 мячей головой – больше всех в АПЛ.

– «Канониры» не выиграли половину из 12 матчей после травмы Касорлы. Перед травмой – победил в шести играх подряд.

– Лукас Перес забил «Борнмуту» свой дебютный гол в АПЛ.

– Алексис Санчес – первый игрок пяти топ-лиг Европы, поучаствовавший в 20 голах (13+7) в сезоне-2016/17.

– «Борнмут» забил 19 голов дома в сезоне-2016/17 – больше только у «Челси» (28), «Ливерпуля» (26) и «Арсенала» (21).

– «Канониры» ни разу не пробили в створ «Борнмута» в первом тайме.

– «Арсенал» пропустил с шести пенальти в сезоне-2016/17. Только «Халл» пострадал сильнее (9).

– В ворота Петра Чеха назначили 13 пенальти с 2011 года – кипер пропустил все.

– Защитник «Борнмута» Чарли Дэниэлс поучаствовал в 13 голах в АПЛ – больше всех из игроков «черрис».

– Дэниэлс сделал больше всех ассистов (8) среди защитников АПЛ с начала сезона-2015/16.

– Форвард «Борнмута» Каллум Уилсон реализовал все четыре пенальти, которые бил в АПЛ.

– «Арсенал» забивал два или больше голов в последние 30 минут больше всех в АПЛ-2016/17 (19).

– Оливье Жиру забил в трех матчах подряд впервые с декабря-2015 и сделал два ассиста в одной встрече в первый раз с октября-2013.

«Борнмут» – «Арсенал» – 3:3

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