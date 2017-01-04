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«Халл Сити» уволил Майка Фелана
Бывший помощник Алекса Фергюсона остался без работы.
«Мы благодарим Майка за сотрудничество в течение последних двух лет», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Причиной расставания стали плохие команды – в турнирной таблице «Халл» идет на последнем месте. После 20 туров в активе команды 13 очков и серия без побед в девять матчей подряд.
- Фелан работал в тренерском штабе «Халл Сити» с 2015 года. После отставки Стива Брюса Фелан сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера «тигров», а затем возглавил команду на постоянной основе в октябре 2016 года.
- Ранее Фелан имеет опыт работы в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», который он покинул после ухода Алекса Фергюсона.
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