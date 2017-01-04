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Daily Mail: Бентеке отказался от перехода в китайский клуб и контракта на сумму 48 миллионов евро
Некоторые не продаются.
Интерес к Бентеке проявляют несколько китайских клубов, в числе которых «Бэйцзин Гоань», предложивший нападающему контракт на сумму 48 миллионов евро, утверждает Daily Mail. По информации издания, бельгиец не планирует покидать «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно.
- Бентеке перешел в «Кристал Пэлас» летом 2016 года за 31,2 миллиона евро.
- В сезоне-2016/17 Бентеке забил 8 мячей в 17 матчах АПЛ.
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