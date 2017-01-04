Imago

«Лестер» приобрел опорника «Генка» за 18 миллионов евро

«Лестер» приобрел опорника «Генка» за 18 миллионов евро
Eurosport

16 ч. назад

Знакомьтесь – Онийнье Ндиди.

Футболист подписал с «лисами» контракт на 5,5 лет и будет заявлен под 25-м номером. «Лестер» уточняет, что Онийнье присоединится к команде в конце недели после официального разрешения на работу в Англии.

По данным источников Sky Sports, чемпион Англии заплатит за нигерийца 17,7 млн евро. Это вторая по величине покупка в истории «лис»: рекорд принадлежит Исламу Слимани, который обошелся команде в 34 млн евро.

  • Ндиди попал в «Генк» в 18 лет. Он провел два сезона в бельгийской лиге и помог клубу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.
  • Ндиди провел 5 матчей за сборную Нигерии и дважды выступал вместе с форвардом «лис» Ахмедом Мусой.
  • Футболист стал первым усилением клуба в зимнее трансферное окно.
  • «Лестер» набрал 21 очко и идет на 15-м месте в Премьер-лиге.

Новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер сбацал на воображаемом бонго и покорил трибуны

00:53
Популярные видео
Лэмпард, Роналдиньо и еще 14 винтажных свободных агентов
7 467 просмотров15 ч
Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников
 172 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться
1
Фулл, хаос. В чем главная сила «Тоттенхэма»
2
13 пенок Чеха, дебютный гол Переса и другие цифры галактической разборки «Борнмута» и «Арсенала»
3
«Я пропустил 4 от «Тоттенхэма», вернулся в отель и тупо расплакался». Как бросить футбол в 25 лет
4
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на 4 матча
5
Хосеп Гвардиола: «Конец моей тренерской карьеры близок»
6
Больной раком мальчик, забивший пенальти в ворота «Челси», получил приз за лучший гол месяца в АПЛ
7
Daily Mail: Бентеке отказался от перехода в китайский клуб и контракта на сумму 48 миллионов евро
8
ФА отменила красную карточку Софиана Фегули за фол в матче с «МЮ»
4 ч. назад
Ароматный дубль Алли, заставивший «Челси» забыть о победной серии
3 ч. назад
Дубль Деле Алли из «Тоттенхэма» прервал победную серию «Челси»
5 ч. назад
Алли дважды пробил в створ ворот «Челси» и два раза забил
6 ч. назад
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович – лучший игрок АПЛ в декабре по версии болельщиков
7 ч. назад
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра: «Только моя обезьяна знает, что произойдет дальше»
9 ч. назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на 4 матча
9 ч. назад
ФА отменила красную карточку Софиана Фегули за фол в матче с «МЮ»
14 ч. назад
Фулл, хаос. В чем главная сила «Тоттенхэма»