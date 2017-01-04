«Лестер» приобрел опорника «Генка» за 18 миллионов евро

Футболист подписал с «лисами» контракт на 5,5 лет и будет заявлен под 25-м номером. «Лестер» уточняет, что Онийнье присоединится к команде в конце недели после официального разрешения на работу в Англии.

По данным источников Sky Sports, чемпион Англии заплатит за нигерийца 17,7 млн евро. Это вторая по величине покупка в истории «лис»: рекорд принадлежит Исламу Слимани, который обошелся команде в 34 млн евро.

Ндиди попал в «Генк» в 18 лет. Он провел два сезона в бельгийской лиге и помог клубу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Ндиди провел 5 матчей за сборную Нигерии и дважды выступал вместе с форвардом «лис» Ахмедом Мусой.

Футболист стал первым усилением клуба в зимнее трансферное окно.

«Лестер» набрал 21 очко и идет на 15-м месте в Премьер-лиге.

Новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме